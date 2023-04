Blade, svelato il ruolo di Mia Goth nel MCU? E' un famoso personaggio legato a Dracula!

Questa settimana la nuova regina dell'horror Mia Goth è entrata ufficialmente a far parte del cast di Blade, ma al momento dell'annuncio il ruolo che l'attrice andrà ad interpretare nel Marvel Cinematic Universe è stato, come da prassi, tenuto segreto.

Ma grazie alle informazioni ottenute dal celebre scooper Jeff Sneider, giornalista di Above the Line, forse adesso ne sappiamo qualcosa di più: durante l'episodio più recente del suo podcast The Hot Mic Podcast, infatti, Sneider ha anticipato che Mia Goth interpreterà Lilith nel reboot di Blade targato Marvel Studios.

Sebbene i fan dei fumetti Marvel sapranno già che nel mondo dei comics di Stan Lee esistono diversi personaggi con questo nome, Sneider ha specificato che che Mia Goth porterà sullo schermo Lilith Drake, la figlia di Dracula, e non la potente maga denominata anch'essa Lilith: tuttavia, l'insider ha notato anche che i Marvel Studios potrebbero 'fondere' i due personaggi nel passaggio sul grande schermo, una pratica che non sarebbe esattamente inedita nella storia della compagnia di Kevin Feige. Ricordiamo che in questi giorni Mia Goth ha iniziato le riprese di MaXXXine, ultimo capitolo della trilogia horror slasher scritta e diretta da Ti West, con la produzione che andrà avanti per circa un mese e mezzo: ci si aspetta che i lavori su Blade inizieranno più avanti nel corso dell'anno.

Il film con protagonista Mahershala Ali ha attualmente una data d'uscita fissata al 6 settembre 2024.