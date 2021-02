Blade, svelati possibile titolo e sceneggiatrice del film Marvel con Mahershala Ali

È l'Hollywood Reporter a rendere noto che Stacy Osei-Kuffour, drammaturga che ha lavorato come story editor e sceneggiatrice per l'acclamata serie Watchmen targata HBO, è stata ingaggiata dai Marvel Studios per scrivere il film di Blade che vedrà il debutto di Mahershala Ali nei panni del celebre cacciatore di vampiri.

Si tratta della prima donna nera a firmare la sceneggiatura di un film Marvel. A conferma dell'importanza della rappresentazione nei piani della compagnia, il sito fa sapere che Kevin Feige e co. negli ultimi sei mesi hanno messo in atto una "meticolosa ricerca" per la quale sono stati presi seriamente in considerazione solo scrittori di colore, e che ha coinvolto direttamente anche l'attore due volte premio Oscar.

Nominata agli Emmy per il suo lavoro nello show Hulu Pen15, la Osei-Kuffour è stato notata principalmente per aver preso parte al team di sceneggiatori della serie di Damon Lindelof, che l'anno scorso ha portato a casa ben 11 Emmy tra cui quello per la miglior miniserie. Di recente ha anche lavorato alla serie Amazon Hunters con Al Pacino e a Run, show chrime thriller con protagonista Domnhall Gleeson. Prima della sua rapida ascesa a Hollywood, l'autrice ha passo diversi anni a scrivere spettacoli teatrali e poesie.

Facciamo inoltre notare che l'Hollywood Reporter si riferisce al progetto come "Blade, the Vampire Slayer", anche se al momento non è chiaro se si tratti o meno del titolo ufficiale.

Nel frattempo, il calendario del Marvel Cinematic Universe diffuso lo scorso dicembre ha svelato il possibile periodo di uscita di Blade.