Blade, Stephen Dorff spara a zero: 'Sbagliato il PG-13, nessuno si ricorda di Black Adam'

Il Blade dei Marvel Studios assomiglierà ai Blade di Wesley Snipes e diventerà il più dark tra i titoli MCU, ma non oltrepasserà il confine del PG-13: una scelta sbagliata, almeno secondo l'attore Stephen Dorff.

Dorff, che è apparso nei film originali di Blade e che ha anche lavorato al fianco del nuovo interprete del cacciatore di vampiri Marvel, il premio Oscar Mahershala Ali, nella terza stagione di True Detective, ha praticamente sparato a zero contro la decisione dei Marvel Studios di fare Blade PG-13, tirando in ballo tutti i cinecomix 'non rated-r', compreso il recente Black Adam con Dwayne Johnson.

"Ho sentito che sarà PG-13, il che penso potrebbe essere un grosso errore, perché i film sui fumetti classificati come R sono quelli migliori. E' semplice, ci sono i film di supereroi rated-r e poi ci sono i film di supereroi brutti..." ha spiegato Dorff durante un'intervista in esclusiva con IndieWire. “‘Blade’ è un fumetto piuttosto oscuro, quindi il film per forza di cose deve andare in quella direzione. Spero davvero che abbiano successo, ma vedremo. Non ne so niente, e auguro il meglio a Mahershala. È un buon amico e abbiamo fatto True Detective insieme. È un grande attore”.

L'attore ha anche aggiunto en passant che i nuovi film di fumetti nel loro complesso "fanno schifo" nonostante "facciano un sacco di soldi" al botteghino. "Nessuno si ricorderà di 'Black Adam', alla fine della giornata", ha detto Dorff a The Daily Beast. “Ce ne sono pochi davvero interessanti."

Blade dei Marvel Studios uscirà il 6 settembre 2024.