Blade, Stephen Dorff: 'Mahershala Ali è perfetto, ma servono regia e sceneggiatura'

Stephen Dorff non è un grande fan del Marvel Cinematic Universe: pur non seguendo il mondo dei cinecomic, l'attore è comunque noto ai più anche per il suo ruolo nel Blade di Stephen Norrington. Alla luce della sua esperienza nel film con Wesley Snipes, dunque, quali saranno le sue sensazioni in merito al film in arrivo con Mahershala Ali?

Mentre attendiamo notizie sull'avvio delle riprese di Blade, dunque, la star di True Detective ha voluto elogiare il talento del suo collega con cui ha condiviso il set proprio durante l'ultima stagione del celebre show: il nostro ha però anche voluto lanciare un avvertimento alla produzione.

"Non ho idea di cosa stia succedendo con quei film, non sapevo nemmeno che avessero già assunto un regista. Quello che posso dire è che a rendere speciale Blade fu il regista, Stephen Norrington, infatti nessuno dei sequel eguagliò il suo risultato. Ciò che quel film aveva e che manca a gran parte dei cinecomic di oggi era una chiara idea registica. [...] Mahershala Ali sarà fantastico, ma ci sarà bisogno di un'ottima regia e di una buona sceneggiatura perché il film venga bene" sono state le parole di Dorff.

Quali sono le vostre aspettative per l'esordio di Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, anche Anthony Mackie si è candidato per un ruolo in Blade.