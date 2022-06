Blade, stabilito l'inizio delle riprese per il film Marvel con Mahershala Ali?

Dopo che Blade ha trovato il suo direttore della fotografia, sembra che il film Marvel con protagonista Mahershala Ali abbia finalmente stabilito una data per l'inizio delle riprese.

È da tempo che si parla di Blade e del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, addirittura fin dal Comic-Con 2019, quando venne ufficialmente annunciato un film con Mahershala Ali, ma finora non era ancora stata diffusa una possibile data per l'inizio della fase di produzione attiva della pellicola..

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da ProductionList, tuttavia, sembra che i Marvel Studios si stiano preparando a girare in quel di Atlanta e a New Orleans già per il mese di luglio.

La breve sinossi fornita per il progetto recita "[Blade è] noto per essere un cacciatore di vampiri, per metà mortale e metà immortale, che cerca di liberare il mondo dai vampiri come vendetta per la morte di sua madre, uccisa da un vampiro mentre lo metteva al mondo".

Come ha raccontato ai microfoni di Fandango Kevin Feige "Erano anni che cercavamo di introdurre Blade in modo nuovo. Amiamo quel personaggio e amiamo quel mondo".

Ma sapevate che è stato proprio Ali a volere un incontro con i Marvel Studios e a proporsi per il ruolo?

"Fu Mahershala a chiederci di incontrarci, e se Mahershala ti vuole incontrare, tu lo incontri" ha spiegato Feige "Credo fosse dopo la sua seconda vittoria agli Oscar, e abbiamo iniziato a parlare in modo molto educato. Lui ci ha raccontato come fosse un grande fan, e poi è arrivato dritto al punto 'Quindi, Blade'. E noi 'Si, ok'".