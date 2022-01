Blade, la sceneggiatrice condivide gli screenshot dei meeting con Mahershala Ali

Blade è uno dei film più attesi dei Marvel Studios con Mahershala Ali protagonista. Kevin Feige ha riunito un team creativo di stelle per rilanciare la storia del cacciatore di vampiri, il regista Bassim Tariqu è stato affiancato dalla sceneggiatrice Stacy Osei-Kuffour, la quale ha postato alcune immagini dietro le quinte dei loro incontri.

La sceneggiatrice Osei-Kuffour ha condiviso nelle sue storie Instagram le immagini degli incontri virtuali che ha avuto con Kevin Feige, Mahershal Ali, Bassim Tariq e i produttori Eric Hausserman Carroll e Louis D'Esposito durante la realizzazione del progetto. Potete guardare gli screenshot nella nostra gallery in calce alla notizia.



Come indicato dagli abiti indossati, questi due incontri si sono svolti in occasioni diverse anche se non sappiamo quando di preciso. Guardando attentamente però notiamo che Kevin Feige indossa un cappello di Shang-Chi, questo ci fa pensare che gli scatti siano stati realizzati durante la scorsa estate.



Dopo questi meeting i lavori sono andati a gonfie vele, recentemente Delroy Lindo si è unito al cast di Blade e come ben saprete, Blade ha fatto il suo debutto in Eternals, anche se in maniera molto informale in una scena post-crediti nella quale sentiamo solo la sua voce. Questo è bastato comunque per mandare i fan in hype in attesa di vedere il film in uscita il prossimo 7 ottobre 2022.