Blade, una scena terrorizzò il cast del film con Wesley Snipes!

Che ci crediate o meno, sono passati 25 anni dall'uscita di Blade con Wesley Snipes. Ma nonostante il lungo tempo, c'è ancora una scena che terrorizza tutti: di quale si tratta?

In un'intervista per Entertainment Weekly, alcuni membri della troupe di Blad ha parlato di QUELLA scena iniziale e delle sfide che essa ha posto per il film. Si tratta del "Blood Rave", una scena che ha richiesto degli irrigatori e tanto, tanto sciroppo di mais di color rosso. Perché lo sciroppo di mais di colore rosso? Per replicare il sangue nella maniera più verosimile possibile: "Abbiamo cercato una location definitiva e alla fine abbiamo trovato una fabbrica di confezioni di carne fatiscente, dove entravano e macellavano gli animali, letteralmente. C'erano un sacco di piastrelle bianche e le abbiamo invecchiate un po', dando loro una bella illuminazione. Poi abbiamo praticamente attrezzato l'intero set come se fosse un moderno sistema di irrigazione".

"Quella scena è diventata un vero e proprio cult. Abbiamo girato per tre giorni ed è stato piuttosto disgustoso. Avevamo queste giacche da pioggia gialle, molto economiche: se giravi due minuti ti si staccava la manica", ha affermato Theo Van De Sande, direttore della fotografia del film. Insomma, lo sciroppo ovunque non ha reso facilissime le riprese della scena.

Per concludere vi rimandiamo alla nostra analisi della trilogia dell'eroe Marvel: Blade.