Blade Runner, l'universo di Ridley Scott si espande con una nuova storia: i dettagli!

I fan di Blade Runner, il capolavoro di Ridley Scott con protagonista Harrison Ford, avranno l'occasione di tornare nel buio e piovoso universo narrativo del franchise con una nuova storia prequel ambientata 10 anni prima del film originale.

Si tratta di una nuova serie a fumetti intitolata Blade Runner Origins che debutterà a febbraio 2021 e approfondirà la nascita della prima divisione di Blade Runner, una forza di polizia incaricata di rintracciare e ritirare i replicanti.

"Quando uno scienziato della Tyrell Corporation che lavora su un nuovo tipo sperimentale di replicante viene trovato morto nel suo laboratorio, vittima di un apparente suicidio, il detective della polizia di Los Angeles Cal Moreau viene chiamato per indagare", si legge nella sinossi di Blade Runner Origins #1, pubblicato da Titan Comics . "Quello che scopre però è una cospirazione del silenzio così mortale che potrebbe cambiare il mondo come lo conosce. Attraverso le sue strade bagnate dalla pioggia Cal, malato di disturbo da stress post-traumatico, dovrà svelare la verità arrivando fino in cima alla torre della Tyrell Corporation".

Qui sotto potete dare uno sguardo alla copertina del primo numero di Blade Runner Origins, realizzato da Mike Johnson, K. Perkins, Mellow Brown e Fernando Dagnino.

Per altri approfondimenti non possiamo che rimandarvi all'Everycult su Blade Runner e ai retroscena di una delle scene più scandalose del film di Ridley Scott.