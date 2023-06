Blade Runner, svolta epocale: Harrison Ford cambia idea sulla natura di Deckard

Umano o replicante? La vera natura di Deckard in Blade Runner è considerata uno dei più grandi misteri della storia del cinema, e il protagonista del film Harrison Ford per decenni è stato stoicamente schierato nel 'partito' degli umani...almeno fino ad oggi.

In un grande colpo di scena che farà sussultare i fan del film di Ridley Scott - divenuto nel frattempo una saga, con la serie tv Blade Runner 2099 in arrivo su Prime Video come sequel del sequel Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve - Harrison Ford ha cambiato la sua posizione sul grande dibattito che circonda il suo protagonista, ammettendo di aver "sempre saputo" che Rick Deckard era in realtà un replicante.

Come saprete, Ridley Scott ha a lungo sostenuto di credere che Deckard sia egli stesso uno dei replicanti al centro della storia, con finti ricordi impiantati per agire come 'Blade Runner', ovvero un agente di polizia specializzato nel dare la caccia e 'ritirare' i replicanti. Al contrario, Harrison Ford ha per anni respinto questa idea, schierando Deckard dalla parte degli umani in tutte le sue dichiarazioni pubbliche. In una recente intervista video con Esquire in vista di Indiana Jones e Il quadrante del destino, tuttavia, l'attore ha dichiarato: "Ho sempre saputo di essere un replicante. Volevo solo respingere quell'idea. Del resto penso che un replicante vorrebbe credere di essere umano. Almeno, questo replicante lo credeva."

Insomma, a oltre quarant'anni dall'uscita di Blade Runner il dibattito continua e si evolve, ma 'il team replicanti' ha appena ottenuto un punto prestigioso: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.