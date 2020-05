Blade Runner, la scandalosa e controversa scena di sesso rimossa da tutte le versioni

Se Blade Runner 2049 ha proposto una scena di sesso a tre con protagonisti Ryan Gosling, Ana de Armas e Mackenzie Davis in grado di sfidare i limiti della tecnologia prestata al cinema, nel 1982 Ridley Scott per il suo Blade Runner ne realizzò una che sfidò i limiti della censura ... e perse.

La sequenza, che mostra una bollente scena di sesso fra il protagonista Rick Deckard e la replicante Rachel, personaggi interpretati rispettivamente da Harrison Ford e Sean Young, venne infatti tagliata da tutte le diecimila versioni esistenti del film, e oggi esiste soltanto come materiale d'archivio (se volete, potete visionarla nel video in calce all'articolo).

Per molto tempo la sequenza è stata accusata di sessismo, addirittura Ridley Scott venne additato di aver messo in scena un vero e proprio stupro, con Deckard che secondo alcuni forzerebbe la giovane replicante a concedersi a lui (ma è chiaro che non è così: nel film lui permette a lei di sbloccarsi, tanto che ad un certo punto è Rachel che, capito come "lasciarsi andare", chiede a Deckard di stringerla).

Come chi ha visto Blade Runner realizzerà immediatamente, la scena proposta in basso è un'estensione di una sequenza presente nel film: sia nella versione dei produttori che nella director's cut e nel Final Cut, però, poco dopo l'ennesimo bacio appassionato fra i due protagonisti abbiamo uno stacco sui maxi-schermi della Los Angeles 2019, che ci lascia solo immaginare com'è proseguita la serata dei due amanti. Se avete poca immaginazione, fate partire il video qui sotto.

