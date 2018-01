Blade Runner: Ridley Scott ha già in mente un terzo film

Dopo aver concordato sulle critica all’eccessiva durata diha già in mente un terzo film del franchise da lui iniziato nel 1982.

A margine della promozione del suo ultimo film, Tutti i soldi del mondo, Scott è tornato a parlare del film da lui prodotto e diretto da Denis Villeneuve, definito “dannatamente lungo”, e ribadendo che ne avrebbe volentieri “tagliato circa mezz’ora”. In una nuova intervista concessa a Digital Spy, il regista spera di tornare nel mondo dei replicanti e ha già in mente una nuova storia con cui proseguire in quel mondo distopico. “Lo spero tanto, credo ci sia un’altra storia. Ne ho un’altra pronta per essere estesa e sviluppata, quindi di sicuro ne faremo un altro”.

Attualmente, la pellicola di Villeneuve è candidata a ben sette Critics’ Choice Awards (tra cui miglior film sci-fi e miglior fotografia a Roger Deakins) e a quattro Satellite Awards (fotografia, effetti visivi, suono e scenografia).

Proprio in questi giorni, il film ha guadagnato un altro fan illustre, ovvero Christopher Nolan; grande amante del primo film di Scott, Nolan ha spiegato anche i motivi che l’hanno portato a scartare l’idea di dirigere il sequel e ha lodato il lavoro svolto da Villeneuve.