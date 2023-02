Deckard è un replicante? Blade Runner e la domanda più fascinosa della storia del cinema

Blade Runner ha da poco festeggiato i 40 anni, e per tutto questo tempo i fan del capolavoro di Ridley Scott sono stati ossessionati da quella che è diventata una delle domande più famose della storia del cinema: Rick Deckard è un replicante oppure no?

Il quesito è forse destinato a rimanere senza una risposta definitiva - perfino il sequel Blade Runner 2049 ha sospeso il giudizio sulla faccenda, senza sbilanciarsi né in un senso né nell'altro - anche perché gli indizi sono tanti, e tutti contraddittori.

La questione nasce tutta nel film di Ridley Scott e non dal romanzo che lo ha ispirato, scritto da Philip K. Dick, dato che il famoso autore di testi fantascientifici considerava Rick Deckard un essere umano, e da questo punto di vista ha scritto la sua storia (il testo esplicita chiaramente che il protagonista ha superato il test Voight-Kampff, un interrogatorio per smascherare i replicanti). A dire il vero neppure la versione originale del film con Harrison Ford giocava su questo dubbio irrisolvibile, dato che la possibilità che il protagonista di Blade Runner possa essere lui stesso un replicante è stata aggiunta successivamente, nelle edizioni Director's Cut e Final Cut del film, che contengono la famosa scena dell'unicorno (che, sommata alla scena finale in cui Rick trova un unicorno origami sul pavimento fuori dal suo appartamento lasciato lì dal detective Gaff, suggerisce che Gaff conosca i sogni di Deckard, facendo di quest'ultimo un replicante).

Anche senza considerare questa scena, però, ci sono numerose prove e indizi che sostengono la tesi sulla vera identità di Deckard:

L'appartamento di Deckard è pieno di fotografie, quasi tutte vecchissime, e il film stabilisce che i replicanti hanno un rapporto quasi morboso con le fotografie perché forniscono loro un legame con un passato inesistente.

perché forniscono loro un legame con un passato inesistente. Rachael in una scena domanda a Deckard: "Conosci quel test, il Voight-Kampff? Lo hai mai fatto?" La replicante non riceve risposta perché, quando raggiunge Deckard nell'altra stanza, lo trova addormentato.

Il detective Gaff non mostra alcun tipo di simpatia per Deckard, nonostante sia un suo collega. Alla fine gli dice: "Hai fatto un lavoro da uomo, signore!"

L'ultimo indizio, e forse il più importante e famoso, si trova in una scena in cui Deckard appare sullo sfondo, con Rachel in primo piano: gli occhi di Deckard, fuori fuoco, brillano brevemente, un tratto caratteristico dei replicanti. Tuttavia, a complicare le cose, c'è una dichiarazione di Harrison Ford che ha negato che questo effetto sia stato intenzionale: il luccichio negli occhi di Deckard potrebbe essere stato un errore di scena, con gli occhi di Harrison Ford che avrebbero accidentalmente 'catturato' parte della luce destinata agli occhi della collega Sean Young.

Da parte sua, Ridley Scott ha sempre sostenuto che Rick Deckard è un replicante, e che tutti gli indizi inseriti nella director's cut e nel final cut sono una sua volontà per andare in questa direzione, mentre il co-sceneggiatore del film Hampton Fancher ha affermato di aver scritto il personaggio come un essere umano, pur lasciando il film volutamente ambiguo. Lo stesso Harrison Ford considera Deckard umano, così come altre personalità di spicco della produzione, tra cui David Snyder (direttore artistico), M. Emmet Walsh (che ha interpretato Bryant) e Rutger Hauer (che ha interpretato Roy Batty); al contrario, l'artista Syd Mead concorda con Scott, mentre il supervisore degli effetti visivi del film, il compianto Douglas Trumbull, ha alzato le mani dichiarando di non conoscere la vera natura di Deckard. Infine, il regista di 2049 Denis Villeneuve ha ulteriormente mischiato le carte, dichiarando che anche lo stesso Rick Deckard probabilmente è incerto sulla sua identità.

Non è di alcun aiuto anche la bellissima versione originale di Blade Runner, quella con la voce fuori campo tanto odiata da Ridley Scott: in quella versione, più vicina al noir classico proprio grazie alla voce fuori campo, Deckard racconta allo spettatore di essere divorziato, menzionando di sfuggita un'ex moglie. Chiaramente, potrebbe benissimo trattarsi di un ricordo impiantato...

L'unica cosa certa è che l'eredità di Blade Runner è rimasta immutata nel tempo, anche grazie agli affascinanti e irrisolvibili dubbi sul suo protagonista.