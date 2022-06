Blade Runner fa 40 anni: festeggiamo il capolavoro di Ridley Scott con un nuovo poster!

Blade Runner di Ridley Scott usciva il 25 giugno 1982, e oggi i fan di tutto il mondo e di tutti i tempi di questo capolavoro della fantascienza cinematografica stanno festeggiando il suo quarantesimo anniversario.

Everyeye si accoda ai festeggiamenti condividendo con i nostri lettori questo fantastico nuovo poster di Blade Runner, commissionato dal famoso portale PosterPosse e creato dall'artista Haley Turnbull per celebrare il 40° anniversario del film diretto da Ridley Scott con protagonisti Harrison Ford nell'indimenticabile ruolo di Rick Deckard, rivisitazione in chiave futuristica ed esistenzialista della classica figura del detective del cinema (e della letteratura: il film è tratto dal racconto di Philip K. Dick 'Il cacciatore di androidi') noir e hard boiled. La storia - segretamente collegata a quella di Soldier con Kurt Russell) è ambientata in una distopica Los Angeles del 2019 e segue Deckard nel suo incarico di ritrovare sei replicanti fuggiti dalle colonie extra-mondo e rifugiatisi nella metropoli americana. Indimenticabile Rutger Hauer nei panni di Roy Batty, il leader dei replicanti, meravigliosa Sean Young nel ruolo di Rachel (cui è dedicato il poster della Turnbull).

Disastro economico alla sua uscita originale e rivalutato nel corso degli anni, capace di influenzare intere generazioni di cineasti e opere (incluso il recentissimo The Batman), Blade Runner ha la particolarità di essere tornato più volte nel corso della storia del cinema con versioni sempre più aggiornate: al pari di Francis Ford Coppola con Apocalypse Now, Scott sarebbe tornato insistentemente sul suo capolavoro per rinnovarlo a più riprese, prima con una versione Director's Cut pubblicata nel 1992, poi con un Final Cut uscito nel 2007, in occasione del 25esimo anniversario. Ciò che rende unico il film è il fatto che, nella sua totale perfezione, variando l'ordine delle scene o sottraendone alcune per aggiungerne altre si possono ottenere due opere complementari ma anche diametralmente opposte, una la storia d'amore fra un uomo e una macchina, l'altra la storia di un uomo che scopre di essere una macchina. Tra i temi affrontati William Blake e i suoi angeli caduti alla ricerca del loro Dio, la forza primordiale dei ricordi, l'importanza dello sguardo (e quindi gli occhi, onnipresenti) per definire la natura di un individuo.

Ma la storia d'amore tra Ridley Scott e Blade Runner non è finita: dopo aver prodotto il sequel diretto da Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, il regista ha annunciato anche la serie tv Blade Runner 2099, terzo capitolo del franchise.

Ora però tocca a voi celebrare il film: nello spazio dei commenti, fateci sapere i vostri ricordi legati a Blade Runner!