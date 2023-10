Blade Runner e gli altri: 10 film distopici da vedere assolutamente

Hollywood nei decenni si è confermata la culla del genere sci-fi e la storia del cinema è ricca di film distopici che sono entrati nell'immaginario comune. Tra flop e capolavori, ecco una lista di dieci film di fantascienza assolutamente da vedere e recuperare in qualche modo tra dvd e piattaforme streaming.

Nel 1973 Charlton Heston è protagonista del film 2022: i sopravvissuti, piccolo grande cult ambientato nel futuro (per noi ormai diventato passato...) nel quale un detective si barcamena in qualche modo e scopre dei terribili segreti nascosti dall'azienda Soylent, che si occupa di nutrire il pianeta.



Undici anni dopo esce nelle sale Orwell 1984, fedele trasposizione del celebre romanzo di George Orwell, che racconta la divisione della Terra in tre superstati, in una Londra dittatoriale, e un impiegato (John Hurt) che si innamora di Julia (Suzanna Hamilton) e decide di ribellarsi al regime. Ben prima della serie Hulu The Handmaid's Tale, nel 1990 Natascha Richardson è protagonista del film Il racconto dell'ancella, tratto dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood, in un mix tra dramma e fantascienza. Ci spostiamo nel 2013 per il settimo posto con il film di un talento emergente dell'epoca per il cinema sci-fi, Neill Blomkamp, che portò sul grande schermo il lungometraggio Elysium, ambientato nella Los Angeles del 2154, in cui la società è divisa in poveri schiavi soggiogati da un ristretto gruppo di ricchissimi padroni. Nel cast Matt Damon e Jodie Foster.



Al sesto posto il clamoroso flop di Kevin Reynolds, Waterworld, con protagonista Kevin Costner, ambientato in un futuro distopico nel quale la Terra è completamente sommersa dall'acqua, con il protagonista che scopre l'unico pezzo di terra che non è stato inondato dal cataclisma. Criticato oltremisura in America, il film si è costruito nel corso degli anni un buon numero di appassionati. Potete leggere la nostra recensione di Waterworld sul sito.

Un altro talento molto apprezzato tra i registi di ultima generazione è Ben Wheatley, che nel 2015 ha portato sul grande schermo il dramma fantascientifico High-Rise, nel quale Tom Hiddleston interpreta un giovane e affascinante medico appena diventato proprietario di un prestigioso appartamento in un edificio molto particolare. Di tutt'altro appeal è Io sono leggenda, nel quale Will Smith è l'unico sopravvissuto ad un'epidemia mortale che ha colpito l'intera umanità. Meno successo ha ottenuto Sopravvissuti, con Margot Robbie e Chiwetel Ejiofor, con la star di Barbie che interpreta una donna che vive isolata nei boschi a seguito di un'apocalisse nucleare. Se siete amanti di Blade Runner non dovete perdervi il suggestivo sequel di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049.

Infine, una chicca imperdibile diretta da Alfonso Cuarón: I figli degli uomini, ambientato nella Londra del 2027 e con una ragazza rimasta incinta che rappresenta l'unica speranza di salvezza per l'umanità. Nel cast Clive Owen, Julianne Moore e Michael Caine.



