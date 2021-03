Blade Runner 2049, Sean Young attacca:'Mi pagarono per non lamentarmi'

Sean Young è stata intervistata da The Daily Beast e ha rilasciato delle dichiarazioni molto dure nei confronti di alcuni registi e colleghi incontrati nel corso della carriera, tra cui Ridley Scott, Oliver Stone e Warren Beatty. In particolare Young si è concentrata su una scena di Blade Runner nella quale è coinvolta Rachael.

Si tratta della scena d'amore tra il suo personaggio e quello di Harrison Ford:"Beh, onestamente Ridley [Scott] voleva che uscissi con lui. Ci ha provato con insistenza all'inizio dello show perché uscissi con lui, e non l'ho mai fatto. Ero tipo, nah. E poi ha iniziato a frequentare l'attrice che interpretava Zhora, Joanna Cassidy, e io mi sono sentita sollevata. E poi facciamo questa scena e penso che fosse Ridley. Penso che Ridley fosse tipo 'Vaf***lo' e pensavo 'Perché doveva essere così? Qual era il punto?'. E penso che fosse il messaggio non troppo sottile di Ridley che stava vendendo anche con me".



Nel 2013 Sean Young suggerì di boicottare Blade Runner 2049 perché non venne contattata. Nel corso dell'intervista Young ha proseguito, dicendo che dopo aver rifiutato Ridley Scott non ha più lavorato con lui:"Ingaggi Russell Crowe un miliardo di volte e non m'ingaggi più? E sono stata molto gentile con Ridley nel corso degli anni. Non ne ho mai parlato male".

E poi attacca il cameo di Rachael in Blade Runner 2049:"Non era così pieno di merda?" Ricordiamo che il volto di Sean Young in 2049 è stato ricreato utilizzando degli effetti grafici in una scena in cui Rachael appare a Deckard come uno stratagemma creato da Niander Wallace (Jared Leto).

"E non c'era niente che potessi fare al riguardo. Era chiaro che sapevano che il pubblico sarebbe rimasto sconvolto dal fatto che io non fossi presente ma non volevano che me ne lamentassi pubblicamente. Quindi mi hanno pagato dei soldi, mi hanno fatto firmare un accordo di non divulgazione e mi hanno dato 30 secondi. Ed io ero tipo, bene. Hanno dato a mio figlio Quinn un lavoro in Blade Runner 2049 nelle arti visive e ho detto che tutto era perdonato. Ha grandi capacità".



