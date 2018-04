Blade Runner 2049 risorge in home video: oltre 21 milioni guadagnati!

Sfortunatamente, Blade Runner 2049 sequel del cult di Ridley Scott, è stato un grosso flop al botteghino nonostante il plauso unanimemente positivo della critica internazionale.

La corsa al box-office casalingo del film di Denis Villeneuve, lo ricorderete, si fermata solamente a 92 milioni di dollari circa e a 259 milioni a livello internazionale, a fronte di un budget stimato di oltre 300 milioni di dollari, divisi tra spese di produzione e di marketing. Tuttavia, Blade Runner 2049 sta ancora continuando a guadagnare qualcosa.

Secondo i dati riportati da The Numbers, il blockbuster fantascientifico di Villeneuve sta andando benissimo nelle vendite delle varie edizione home video in Blu-Ray e DVD; messo in commercio in DVD negli Stati Uniti lo scorso 26 dicembre, con il Blu-Ray arrivato il 16 gennaio successivo, le vendite complessive si aggirerebbero intorno ai 21.8 milioni di dollari (3.8 milioni sonoi DVD, mentre il grosso arriva proprio dai Blu-Ray, con 18 milioni di vendite).

Con questo risultato, il film è il terzo maggior incasso in home video del 2018, subito dietro a It – Chapter One di Andy Muschietti e Wonder, il dramma famigliare con Julia Roberts (che già era stato sorprendente al box-office).

Lo stesso Villeneuve, interpellato sull’insuccesso commerciale della pellicola, aveva indicato tra i vari problemi occorsi anche una sbagliata strategia nel marketing: “Come regista mi piacerebbe tenere tutto nascosto, mi piacerebbe che il pubblico si fidasse e venisse al cinema senza aver visto nulla del film. Perché, naturalmente, quando si progetta il film si tenta di creare sorpresa, tensione ... Alla fine sarebbe stato difficile fare ciò che volevo, perché tutti sapevano che Harrison avrebbe fatto parte del progetto, ma sì, la risposta è che avrei preferito che il pubblico non sapesse nulla sul come arriva, e dove, già”.

Di seguito potete leggere i dati complessivi di vendita.

Top-Selling Blu-rays in 2018

1. “It” ($19.9 million)

2. “Blade Runner 2049” ($17.9 million)

3. “Wonder” ($8.2 million)

4. “Dunkirk” ($4.5 million)

5. “Daddy’s Home 2” ($4.1 million)

Top-Selling DVDs in 2018

1. “Wonder” ($8.7 million)

2. “Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween” ($6.5 million)

3. “Blade Runner 2049” ($3.8 million)

4. “A Bad Mom’s Christmas” ($3.7 million)

5. “Daddy’s Home 2” ($3.2 million)

Top-Selling Video Titles in 2018

1. “It ($30.9 million)

2. “Wonder” ($16.9 million)

3. “Blade Runner 2049” ($21.7 million)

4. “Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween” ($8.8 million)

5. “A Bad Mom’s Christmas” ($8.3 million)