Blade Runner 2049 e non solo: i migliori film sci-fi in streaming!

Non sapete cosa guardare stasera? In attesa della riapertura delle sale cinematografiche, ci sono ancora i servizi streaming a fornire un'ampia scelta di titoli tra cui poter scegliere, e noi vogliamo aiutarvi, soprattutto se siete in cerca din un buon sci-fi.

La quarantena è finita, come probabilmente anche le giornate passate a casa alla ricerca di qualcosa da vedere. Tuttavia, tempo per un bel film lo si trova sempre, o almeno ci si prova.

Ma se non avete voglia di passare buona parte della serata a sfogliare i cataloghi dei servizi streaming per poi stufarvi e tornare inevitabilmente a rivedere per la quindicesima volta Friends (succede più spesso di quanto ci piacerebbe ammettere), forse abbiamo quel che fa per voi.

Se siete amanti del genere sci-fi, o semplicemente vi va di guardare qualcosa di diverso, abbiamo preparato per voi una lista con i 10 film sci-fi da recuperare proprio grazie a piattaforme come Netflix, Amazon Prime e soci.

Nel video in testa all'articolo troverete infatti una serie di titoli, tra i più acclamati ai più sottovalutati del genere, che a parer nostro varrebbe la pena visionare almeno una volta.

Cliccate sul tasto play allora, e fateci sapere nei commenti se siete d'accordo, e/o quali titoli avreste invece inserito voi nella vostra personale classifica.