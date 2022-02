Blade Runner 2049, Mackenzie Davis rivela: 'Mai pensato realizzassero un terzo film'

Nel corso di questi anni si è parlato occasionalmente della possibilità di realizzare un sequel per Blade Runner 2049, ma i deludenti risultati al box-office hanno sempre disincentivato la cosa. Inoltre, in una recente intervista concessa a Collider, Mackenzie Davis ha rivelato che anche mentre erano in corso le riprese non pensava mai a un sequel.

Intervistata da Collider, Davis - che nella pellicola di Denis Villeneuve aveva il ruolo della prostituta Mariette - ha rivelato che un sequel del film non è mai stato tra i suoi pensieri: "Non ho mai avuto quell'impressione. Non sto facendo affatto la timida. Non ho mai pensato fosse ad esempio una Parte 1 per Mariette. Ero più del tipo: 'Wow, questo è un sogno molto strano che si realizza. E' il mio film preferito e adesso ci sono dentro'. Sembrava molto assurdo".

In realtà, Denis Villeneuve ha più volte accennato all'idea di continuare la saga fantascientifica con un terzo film, ma purtroppo il film non ha incassato a sufficienza e ha causato grosse perdite alla Warner Bros. Anzi, Villeneuve ha più volte ribadito come sia un miracolo il fatto che faccia ancora film dopo il pesante flop di Blade Runner 2049. "Sapevo che quando ho fatto quel film avrei flirtato con il disastro" ha raccontato Denis Villeneuve. "Mi sono messo artisticamente in un enorme pericolo. Quello era come camminare su un territorio sacro, come mi disse una volta Christopher Nolan. Ed è vero, quello che ho fatto è stato un sacrilegio... almeno non sono stato bandito dalla comunità dei registi.

"Con Blade Runner dovevo essere rispettoso del capolavoro di Ridley Scott. Era più un atto d'amore. Questo [Dune] è completamente diverso. Sto affrontando la pressione dei sogni che avevo da adolescente. Ero un grande sognatore, sognavo in grande. Con Dune dovevo accontentare quei sogni. Questa è stata la sfida più grande". Per chi non l'ha ancora fatto o volesse rinfrescarsi la memoria, rimandiamo alla nostra recensione di Blade Runner 2049.