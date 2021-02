Blade Runner 2049: Jared Leto rivela la storia dietro al suo ruolo nel film di Villeneuve

Nel corso di una nuova intervista concessa a GQ, Jared Leto è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Blade Runner 2049 in cui interpretava il ruolo dello scienziato e magnate miliardario Niander Wallace, spiegando il processo con cui si è dovuto preparare alla parte e da chi è stato addestrato sul set del film di Villeneuve.

In sostanza, Leto ha spiegato di come il suo coach sul set sia finito per essere il modello di riferimento sul quale costruire il personaggio di Niander Wallace: "Ho avuto un insegnante davvero meraviglioso, una persona di nome Chris, che è cieco davvero. E' un insegnate fenomenale. Abbiamo davvero modellato i miei occhi dopo aver visto i suoi nella vita reale. Lui è davvero una di quelle persone speciali. C'è moltissimo di lui nella fisicità di quella performance".

Come rivelato ormai da tempo, Leto riprenderà i panni del Joker nella Zack Snyder's Justice League e ne abbiamo avuto anche un assaggio dal trailer ufficiale del film diffuso ieri. Proprio in questi ultimi giorni, Leto ha anche smentito una leggenda metropolitana che si era diffusa all'epoca della produzione di Suicide Squad, ovvero quella secondo la quale avrebbe spedito dei topi morti a Margot Robbie: "Non ho mai dato a Margot Robbie un topo morto. Non è vero", ha chiarito Leto sempre su GQ. "In realtà le compravo anche un sacco di cibo! A Toronto avevo scoperto questo posto che faceva degli ottimi panini vegani alla cannella."

Come ricorderete, la sua versione del villain di Gotham City fu uno dei più grossi scandali del cinecomic DC Films: punta di diamante della campagna promozionale (Leto era fresco della vittoria agli Oscar come miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club), il Joker comparve nel film per pochissimi minuti, i quali impedirono alla performance dell'attore di emergere davvero.

Dal 18 marzo i fan potranno rivederlo nei panni del villain di Batman grazie a Justice League di Zack Snyder, in uscita su HBO Max.