Blade Runner 2049: il film durava quattro ore e doveva essere diviso in due parti

Nel corso di una recente intervista, il montatore Joe Walker ha parlato dei piani originali per Blade Runner 2049, il cui primo montaggio sarebbe durato addirittura quattro ore.

Il montatore ha ammesso che, prima che venissero apportate modifiche importanti, il film di Denis Villeneuve era piuttosto lungo e che per questo era stato diviso in due parti.

"E' stata una lunga fase di lavoro. Sostanzialmente abbiamo dovuto dividerlo in due perché le nostre vesciche non sono più quelle di una volta" ha scherzato Walker. "La prima parte inizialmente si concludeva con la scena di sesso a tre. In quel montaggio la seconda parte iniziava col personaggio di Ryan Gosling che si risvegliava nel suo letto, e ci ha subito colpito la coincidenza che il film si apriva con quell'occhio. Quindi avremmo avuto il primo piano di un occhio all'inizio della prima parte, e il protagonista che apre gli occhi all'inizio della seconda. La cosa rifletteva perfettamente il cambiamento di K, perché nella prima parte avrebbe dovuto fare i conti con il suo passato e nella seconda sarebbe stato una persona molto diversa."



A quanto pare, però, la produzione non ha mai preso in considerazione l'idea di fare uscire il film in due capitoli, e quindi il montaggio è stato compresso nella versione da 163 minuti arrivata in sala l'anno scorso.

Infine, Walker ha parlato del prossimo progetto di Villeneuve, il remake di Dune.

"Sono stato lontano dalle discussioni su Dune, e per due motivi. Principalmente perché voglio mantenere una certa obiettività, non leggerò né il libro né la sceneggiatura ma aspetterò di vedere le immagini girate da Denis per cercare di comprendere innanzitutto la sua visione. Il secondo motivo è che nessuno mi ha ancora contattato, quindi ad oggi non so se sarò assunto!"

