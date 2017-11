Blade Runner 2049, Denis Villeneuve parla del flop: "Devo ancora digerirlo"

Quando è stato ormai appurato cheè un flop commerciale, con circa 80 milioni di dollari di perdita che graveranno sulle casse della Alcon Entertainment,torna a parlare delle ragioni dietro il fallimento.

“Lo sto ancora digerendo”, ha commentato il regista canadese a Yahoo Entertainment durante un’intervista live su Facebook. “Abbiamo avuto le migliori critiche possibili, non avevo mai avuto un film accolto così bene. Allo stesso tempo al box office americano è stato una delusione, è vero, perché questi film sono molto costosi. Farà ancora un po’ di soldi, ma non abbastanza. Penso che uno dei motivi è che il pubblico non aveva molta familiarità con questo universo. E anche la durata del film. Non saprei. È ancora un mistero per me. Io faccio film, non li vendo”.

A risollevare la pellicola, come fu per l’originale del 1982 di Ridley Scott, potrebbe pensarci il mercato dell’home video e del Video On Demand. Tuttavia, Villeneuve è già concentrato sulla sua prossima fatica, il nuovo adattamento di Dune, che ha già dichiarato non sarà un remake della pellicola di David Lynch.

“David Lynch ne fece una versione negli anni Ottanta che ha delle qualità molto evidenti. Voglio dire, David Lynch è uno dei migliori registi in vita e ho il massimo rispetto per lui. Ma quando vedo il suo adattamento, ero sì impressionato, ma non era quello che avevo sognato io. Il mio non avrà alcun legame con quel film, tornerò direttamente al libro e alle immagini che avevo quando l’ho letto”.