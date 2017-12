Blade Runner 2049: i contenuti speciali dell'edizione home video in dettaglio

non è stato il successo di pubblico che la Warner sperava di ottenere, ma lo studio spera di ridurre le perdite almeno con l’edizione in Blu-Ray e DVD della pellicola.

Warner Bros. Entertainment ha infatti diffuso il trailer di annuncio dell’edizione home video del film di Denis Villeneuve, il cui arrivo è previsto per il 26 dicembre per quanto riguarda l’edizione in Download digitale e il 16 gennaio 2018 per quella in formato fisico. In Italia, invece, dovremo attendere il 7 febbraio successivo (stando a quanto riportato da Amazon).

Nelle ultime settimane molte sono state le analisi del fallimento del progetto, con lo stesso Villeneuve ancora incredulo del pesante flop riscosso, pur avendo ottenuto recensioni entusiastiche da parte dei critici di tutto il mondo. Da chi ha preso di mira la durata eccessiva della pellicola, a chi invece ha accusato la miopia della campagna marketing adottata per promuovere l’uscita in sala del film.

Di seguito la lista con in dettaglio tutti i contenuti speciali presenti nell’edizione:

Designing The World of Blade Runner 2049

To Be Human: Casting Blade Runner 2049

Prologues: 2036: Nexus Dawn

Prologues: 2048: Nowhere to Run

Prologues: 2022: Black Out

Blade Runner 101: Blade Runners

Blade Runner 101: The Replicant Evolution

Blade Runner 101: The Rise of Wallace Corp

Blade Runner 101: Welcome to 2049

Blade Runner 101: Joi

Blade Runner 101: Within the Skies

Nonostante al botteghino non abbia riscosso un enorme successo, Villeneuve è comunque contento della calda accoglienza che la pellicola si è guadagnata tra coloro i quali l'hanno visto. Chissà che il release in home video non riscuota maggior successo!