Blade Runner 2049: Ana De Armas appare in scatti super sexy per un noto magazine!

, film diretto da Denis Villeneuve, è una pellicola di genere fantascientifico uscita nel 2017, con Ryan Gosling e Harrison Ford. Tra gli attori, spiccava anche la bellissima Ana De Armas, che adesso potete vedere in questi scatti super sexy per GQ!

Indipendentemente dalla tiepida reazione del pubblico all'uscita del film, l'attrice emergente Ana De Armas è stata tutt'altro che una figura di passaggio: lei ha letteralmente rubato la scena nei panni di Joi!

La sua ipnotica performance è stata un momento culminante della pellicola e il lavoro che lei e Ryan Gosling hanno fatto insieme è stato sicuramente memorabile, così come l'uso piuttosto creativo di un personaggio A.I., non stereotipato come siamo invece abituati a vederli.

Ora, l'attrice ha posato per il popolare GQ Magazine, in alcuni bellissimi scatti che potete vedere qui sotto, nella galleria. Date pure un'occhiata! ;)



"In Blade Runner 2049, lo si può intuire dal titolo del sequel diretto da Denis Villeneuve, sono trascorsi trent'anni dai fatti accaduti nel film originale, diretto nel 1982 da Ridley Scott. Dopo una serie di violente rivolte avvenute nel 2020, i replicanti prodotti dalla Tyrell sono stati messi al bando. Nello stesso anno, un grande black out che ha distrutto quasi completamente ogni dato digitale del pianeta, e gravi cambiamenti climatici hanno dato il via a una stagione di carestie, cui si è sopravvissuti solo grazie alle colture sintetiche della Wallace, una società con a capo il misterioso Neander Wallace (Jared Leto) che - grazie a quei profitti - ha poi ha acquisito anche le tecnologie della Tyrell, sviluppando così una nuova serie di replicanti completamente ubbidienti all'uomo e dalla longevità indefinita.

Nel 2049 a Los Angeles regna quindi un ordine apparente: o almeno fino quando l'Agente K (Ryan Gosling), uno dei Blade Runner incaricati di ritirare i vecchi modelli che ancora vivono in clandestinità, fa una strana scoperta nel corso di una missione, dissotterrando così un segreto rimasto tale per anni, la cui rivelazione potrebbe rivelarsi un evento catastrofico. Seguendo gli ordini dei suoi superiori, K indaga per trovare ogni persona legata a quel segreto, per nascondere così definitivamente ogni traccia di quanto va insabbiato a tutti i costi. Nel corso delle sue indagini, K inizierà a nutrire dei dubbi sulla moralità del suo operato, e arriverà a incrociare la sua strada con quella di Rick Deckart (Harrison Ford), svanito nel nulla trent'anni prima senza lasciare alcuna traccia di sé."