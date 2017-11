Blade Runner 2049: la Alcon subirà una perdita di 80 milioni di dollari

Dopo aver mancato l’appuntamento anche al box office asiatico, sembra proprio chenon riuscirà a rientrare delle spese di produzione.

Già dal tiepido weekend d’esordio con soli 30 milioni di dollari incassati in patria, era prevedibile che la pellicola di Denis Villeneuve avrebbe faticato e non poco a far crescere quei primi numeri. Un fallimento causato sia da una campagna marketing essenzialmente sbagliata che dalla lunghezza eccessiva del film, che ha ridotto il numero di spettacoli proiettati quotidianamente.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, la Alcon Entertainment e i vari soci che hanno prodotto il film perderanno complessivamente circa 80 milioni. Blade Runner 2049, costato 155 milioni di dollari, aveva bisogno di raggiungere la soglia dei 400 milioni solo per andare in pari e al momento ne ha racimolati solamente 240 milioni. La Sony dunque verserà altri 110 milioni, compresi nell’accordo con la Alcon.

Una tegola pesante per la carriera di Villeneuve, il quale però non può dirsi insoddisfatto del risultato artistico, in quanto il film ha ricevuto il plauso della critica internazionale.