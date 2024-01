Blade, gli ultimi rumor sul film Marvel sono finalmente positivi e vi faranno impazzire

Negli anni gli aggiornamenti su Blade dei Marvel Studios sono stati tantissimi e spesso negativi, con la produzione andata più volte in affanno, ma adesso che le cose sembrano tornare in carreggiata le ultime novità appena emerse sembrano particolarmente incoraggianti per il progetto.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, infatti, dopo aver reclutato un numero infinito di sceneggiatori (l'attuale scrittore del film è Michael Green, il sesto sceneggiatore assunto per finire il film) sembra che la Marvel abbia finalmente trovato la quadratura del cerchio per la storia, che con Blade che sarà ufficialmente un film rated-r.

Per Richtman Blade sarà un film d’epoca e avrà legami con una delle scene post-crediti più chiacchierate degli ultimi anni del MCU, quella di Eternals dedicata a Dane Whitman di Kit Harrington e alla Ebony Blade: stando alle fonti dello scooper, la trama del film ruoterà attorno al tentativo della villain Lilith, interpretata dalla regina dell'horror Mia Goth, di raccogliere il sangue della figlia di Blade nel tentativo di creare un esercito di Daywalker. Il collegamento con Eternals sta nel fatto che Lilith impugnerà la Ebony Blade, ma essendo il film ambientato nel passato probabilmente i fan scopriranno le origini della spada che un giorno avrebbe incrociato il suo cammino con Dane Whitman.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, Blade farà parte dell'arco narrativo dark del MCU, che porterà ad un film sui Midnight Sons. L'uscita di Blade è attualmente prevista per il 7 novembre 2025.