Blade potrebbe essere rinviato, ma ora Mahershala Ali è contento della storia

Tra i film più attesi della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe spicca Blade, il reboot con protagonista il premio Oscar Mahersnhala Ali nel ruolo del supereroe interpretato al cinema nei primi anni 2000 da Wesley Snipes. Tuttavia, negli ultimi tempi diversi rumor si sono rincorsi intorno al film, alcuni anche sorprendenti.

Era circolata anche la voce che Mahershala Ali avesse abbandonato il progetto di reboot di Blade, facendo entrare nel panico i fan.

Dopo il finale giudicato dai più disastroso della saga con Snipes, la prospettiva di perdere Ali per i fan dell'MCU era davvero spaventosa. Su Everyeye analizziamo la trilogia di Blade con Wesley Snipes.



In realtà il progetto di Blade non è stato facile ed è passato attraverso cinque sceneggiatori, due registi e una chiusura di sei settimane prima della produzione. Ma quando la storia è passata nelle mani di Michael Green, le cose sono tornati sui giusti binari e anche Mahershala Ali era soddisfatto della storia.



"Ci stiamo lavorando, questo è quanto posso dirti. Sono molto incoraggiato dalla direzione che ha preso il progetto. Penso che torneremo presto al lavoro. Sono sinceramente incoraggiato per quanto riguarda dove siamo e chi è coinvolto e chi sta guidando la scrittura della sceneggiatura, la regia e tutto il resto. È tutto ciò che posso dire" ha specificato Ali.



Scoprite tutti gli ultimi aggiornamenti su Blade raccontati a dicembre da Mahershala Ali.