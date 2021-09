Blade, il regista promette:'Il reboot renderà omaggio alla trilogia di Wesley Snipes'

Il mese scorso i fan Marvel hanno appreso che Bassam Tariq si occuperà di dirigere il reboot di Blade, che vedrà protagonista il due volte premio Oscar Mahershala Ali. Nonostante si tratti della sua prima apparizione nell'MCU, il personaggio ha una lunga storia sul grande schermo, dove Wesley Snipes l'ha interpretato in tre film, dal 1998 al 2004.

Intervistato di recente da IndieWire, Bassam Tariq ha promesso ai fan che la nuova versione renderà omaggio alla precedente trilogia:"La cosa eccitante del film che stiamo realizzando è che non c'è stato un canone per Blade, mentre leggiamo fumetti e tutto il resto. Essere un Daywalker è l'unica cosa che è stata stabilita, e sapete che non possiamo negare quello che ha fatto Wesley Snipes, che è stato fondamentalmente quello che ha dato il calcio d'inizio. Un uomo nero ha creato il mondo di supereroi in cui ci troviamo, è solo questa la verità. Ora per me lavorare con qualcuno di talento e un colosso come Mahershala Ali e l'autrice Stacy Osei-Kuffour, è solo così... sono così onorato di lavorare con veri giganti e talenti neri". Tariq ha raccontato che Blade sarà importante per tutto il Marvel Cinematic Universe.



Il regista ha proseguito:"Per me essere solo con loro in questa stanza e ascoltare e imparare mentre creo questo è davvero un onore".

Tariq aveva reagito così all'annuncio della scelta della produzione di affidargli la regia di Blade:"Non pensavo sarebbe successo, devo essere onesto. Sono onorato ed è un privilegio ma sono qui al servizio di Stacy Osei-Kuffour che è l'incredibile autrice che sta scrivendo il film... è una presenza fenomenale e un gigante a tutti gli effetti".



Se volete rispolverare i ricordi del passato, ecco il nostro approfondimento sulla trilogia di Blade con Wesley Snipes.