Blade, il regista di John Wick vorrebbe dirigere il reboot Marvel con Mahershala Ali

Ha iniziato la sua carriera nel mondo di Hollywood come controfigura dell'amico Keanu Reeves in Matrix, passando poi da stuntman alla regia insieme a David Leitch nel primo John Wick sempre con protagonista Reeves e continuando a dirigerlo poi nei successivi e sensazionali capitoli successivi, in una saga ormai amatissima dal grande pubblico.

Chad Stahelski è ormai una delle maestà indiscusse del cinema d'azione 2.0, quello che prende sopratutto ispirazione dalle produzioni orientali e dedica attenzione alla tecnica e alle coreografie dei combattimenti, delle sparatorie o degli inseguimenti, tanto che proprio il regista è stato anche chiamato a curarne alcuni in Captain America: Civil War e Birds of Prey.



Strano non averlo ancora visto al timone di un bel cinecomic, dunque, ma quando Comicbook.com gli ha espressamente domandato quale fosse il personaggio a fumetti che amerebbe trasporre e dirigere di più sul grande schermo, Stahelski non ha esitato a dire Blade, e guarda caso un reboot del Diurno è proprio in lavorazione in casa Marvel Studios, con protagonista Mahershala Ali.



Ha detto il regista: "Per quanto mi riguarda, non sono un grandissimo tipo da supereroi, ma amo i film. Adoro gli Avengers. Ho amato Captain America. Mi piace il take di James Gunn per i suoi Guardiani della Galassia. Ragnarok mi è sembrato davvero divertente e persino molto intelligente. Ne guardo molti. Ma se dovessi scegliere cosa dirigere, allora direi che mi piacerebbe davvero molto prendere in mano il reboot di Blade dei Marvel Studios".



Comunque specifica: "A parte questo, tengo molto più a John Wick. Sono anche davvero curioso di scoprire tutto quello che posso riuscire a fare con Highlander, su come reinventare il culto degli eroi immortali. Mi piacciono di più le proprietà originali in cui crescere all'opposto e subentrare come numero 5 o numero 6. È solo questo. Una scelta".



E a voi: piacerebbe Chad Stahelski alla regia di Blade? Fatecelo sapere nei commenti.