Blade, il reboot MCU cambia trama e aggiorna il fumetto? Debutta la figlia Bloodline!

Di tutti i nuovi eroi crepuscolari che si preparano a fare il loro debutto nella Fase 4 dell'MCU, il Blade con protagonista Mahershala Ali è sicuramente uno dei più attesi. Ma i Marvel Studios potrebbero aver appena cambiato la trama dopo il debutto di un nuovo personaggio chiamato Bloodline: si tratta di sua figlia!

Stando alle promesse, la nuova fase del Marvel Cinematic Universe aperta dopo la fine della Saga dell’Infinito sembrava indirizzarsi verso tonalità sempre più horror e crepuscolari. Sono in arrivo i nuovi episodi di Moon Knight, definita la serie più violenta di tutto il MCU. Attendiamo poi i numerosissimi universi orrorifici di Doctor Strange 2. Mentre i Marvel Studios dovranno abituarsi a far i conti con una violenza inedita, se non vogliono fare fiasco con la nuova stagione di Daredevil per Disney Plus. Sulla scia di questo filone si inserisce ovviamente anche il prossimo progetto standalone con protagonista Mahershala Ali nei panni del noto sicario di vampiri e creature della notte.

Probabilmente l’abbiamo già visto fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nelle scene post-credits di Eternals, in quella voce fuori campo che si rivolge al Black knight di Kit Harrington. L’intento è quello di differenziarlo notevolmente, rispetto alla saga degli anni 2000 guidati da Wesley Snipes. E la teoria più probabile in termini di trama è appena diventata uno spaccato intergenerazionale fra padre e figlia, assente nei fumetti e che potrebbe essere proprio il film a spingere per la sua introduzione nei comics. Marvel ha infatti annunciato i suoi piani per l'evento annuale del Free Comic Book Day, rivelando che un nuovo personaggio chiamato Bloodline farà il suo debutto in nuovo albo di Danny Lore e Karen S. Darboe: si tratterà di Brielle e sarà la figlia di Blade.

Il progetto riprende l’idea originale per la serie mai realizzata Blade the Hunter, che avrebbe seguito il personaggio debuttante di Fallon Grey, una sedicenne dell'Oregon rurale che scopre di essere la figlia di Blade. A questo si aggiunge la ricerca dei casting per il film, in cui spicca il personaggio di Ruby, un'adolescente "premurosa, seria e appesantita dal crescere in un mondo complesso". Nel caso in cui diventasse davvero questa la trama del film, potrebbe essere in linea con la volontà degli studios di edulcorare o quantomeno addolcire i fumetti. Lo vediamo con l’annunciato happy ending di Moon Knight e con la censura di Falcon and The Winter Soldier.

Inoltre, fanno notare gli osservatori dell’area comics, se una fantomatica figlia di Blade facesse effettivamente il proprio debutto nell’universo cinematico prima che in quello dei fumetti, potrebbe creare un enorme vuoto sia narrativo che finanziario per il pubblico degli albi originali. Da questo, si deduce la sua possibile presenza nel film: dalla decisione di anticiparla nei fumetti ad hoc, così da legarla immediatamente allo script della pellicola in sviluppo, come sta avvenendo sempre più spesso negli ultimi anni. Come vedreste, invece, vista un crossover fra Morbius e Blade, visti i link fra i due personaggi e con l'MCU?