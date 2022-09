Blade, il reboot Marvel Studios è ambientato nel 1920? Nuove indiscrezioni

Continuano ad emergere informazioni su Blade, nuovo film dei Marvel Studios con protagonista il premio Oscar Mahersala Ali nei panni del famoso cacciatore di vampiri della Marvel Comics.

La produzione sta attraversando in questi giorni un momento a dir poco concitato, dopo l'abbandono del regista di Blade Bassam Tariq per questioni di agende e soprattutto i mormorati problemi della sceneggiatura di Blade, che sarebbero facendo spazientire sia la star di Moonlight e True Detective, sia il presidente Kevin Feige. Detto questo, un nuovo rapporto del solitamente affidabile portale The Illuminerdi potrebbe aver appena offerto diverse informazioni inedite sulla storia di Blade.

Stando all'indiscrezione rimbalzata dal sito, che ha citato delle fonti anonime estremamente vicine alla produzione Marvel, l'ultima bozza della sceneggiatura di Blade è ambientata almeno in parte all'inizio del XX secolo, più precisamente intorno al 1920. Le stesse fonti sostengono che la storia potrebbe potenzialmente includere anche altri periodi storici, ed è ambientata per la maggior parte in Europa, dove segue le vicende di un gruppo di vampiri 'europei'. Naturalmente non si tratta di informazioni ufficiali e al momento della stesura di questo articolo i Marvel Studios non hanno in alcun modo commentato l'indiscrezione.

Ricordiamo che, secondo quanto riferito, i Marvel Studios stanno già cercando un nuovo regista per Blade, con lo sceneggiatore Beau DeMayo assunto per aggiustare la storia attuale. Le riprese del film, prima dell'addio di Tariq, erano previste per novembre, con l'uscita ancora fissata al 3 novembre 2023.

Vi terremo aggiornati.