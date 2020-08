Blade, quando Wesley Snipes litigò con Stephen Dorff durante le riprese del film Marvel

Stasera torna in tv Blade, primo capitolo della celebre trilogia di cinecomic dedicati al personaggio della Marvel Comics con protagonista il grande Wesley Snipes.

Per l'occasione vogliamo raccontarvi dell'incredibile tensione che sul set portò a vari scontri tra la superstar Wesley Snipes e Stephen Dorff, rispettivamente interpreti del semi-vampiro cacciatore di vampiri e del villain Diacono Frost: la vicenda viene raccontata nel commento audio del film presente nell'edizione in dvd, e spiega come Snipes e Dorff durante le riprese della scena degli ostaggi (in cui Blade e Frost si incontrano per la prima volta di persona) non andarono molto d'accordo.

Si trattava infatti del primo giorno di Dorff sul set, e l'attore stava ancora cercando di stabilire alcuni punti della sua interpretazione, come la motivazione del personaggio e il sui approccio attoriale alla parte. Snipes però si spazientì perché le cineprese rimasero spente per diverso tempo in attesa che Dorff decidesse come procedere, e cercò di intervenire dandogli dei consigli. Dorff però non gradì i toni del collega, e le cose non fecero che peggiorare quando David Fincher e altri importanti registi visitarono il set durante le riprese aggiungendo ulteriori tensioni alla già frenetica vita sul set, costringendo Snipes ad affermare la sua autorità in qualità di co-produttore e prendere decisioni anche drastiche.

A quanto pare Snipes avrebbe intimato a Dorff di fare quello che diceva lui, e di fidarsi dei suoi consigli non solo in quanto protagonista, ma anche come produttore. Nel commento audio nel dvd, Snipes ricorda: "Diciamo che, per un po' di tempo, fra noi non ci fu quella fiducia necessaria."

Ricordiamo che Blade tornerà al cinema con un film ambientato nel Marvel Cinematic Universe e interpretato dall'attore premio Oscar Mahershala Ali. Per altri approfondimenti guardate questa incredibile fan-art.