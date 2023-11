Blade, quando esce il film MCU con Mahershala Ali?

Fra i prossimi prodotti del Marvel Cinematic Universe ce n'è uno che ha subito tantissimi stravolgimenti: Blade con Mahershala Ali nel ruolo del Diurno, vampiro che caccia i suoi simili. Ma esattamente quando uscirà il film diretto da Yann Demange?

Terminato lo sciopero sia degli sceneggiatori sia degli attori sembra che il Blade del Marvel Cinematic Universe possa finalmente mantenere la data di uscita che gli studios avevano prefissato, cioè il 14 febbraio 2025. Cioè l'ultima data che si era decisa dopo gli spostamenti in avanti di tantissimi prodotti del franchise.

A questo punto bisogna solo capire se i problemi in fase di scrittura di Blade verranno risolti in tempo per rispettare questa data, visto che il film con Mahershala Ali sarebbe dovuto originariamente uscire proprio in questi giorni, precisamente il 3 novembre 2023.

Poi era stato spostato al 6 settembre 2024 ma i problemi produttivi e di sceneggiatura sono continuati e hanno incontrato lo sciopero degli sceneggiatori, facendo posticipare ancora il film al 14 febbraio 2025. Blade nel mentre ha anche cambiato regista, passando da Bassam Tariq a Yann Demange.

Insomma un turbinio produttivo che ha però portato anche a una buona notizia per i fan: Blade sarà infatti rated-r, che per un film su uno spietato cacciatore di vampiri è decisamente una bella prospettiva.

E voi state aspettando il film nonostante tutto questo caos nella produzione? Andrete a vedere Blade al cinema? Diteci la vostra nei commenti!