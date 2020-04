Blade: quando arriverà il film Marvel con Mahershala Ali?

Questa sera su Mediaset 20 andrà in onda Blade: Trinity, terzo capitolo della trilogia che ha visto Wesley Snipes nei panni del cacciatore di vampiri Marvel, ma quando potremo finalmente assistere al debutto del personaggio nel Marvel Cinematic Universe?

Lo scorso luglio, durante la straripante presentazione della Fase 4 (e non solo), Kevin Feige ha chiamato sul palco del Comic-Con Mahershala Ali per annunciare l'unica grande novità che era riuscita a sfuggire rumor delle settimane precedenti: l'attore due volte premio Oscar è stato ingaggiato dai Marvel Studios per interpretare Blade in un film interamente dedicato al personaggio.

Da allora non abbiamo avuto più notizie sulla pellicola, neanche dal nuovo calendario del MCU che ha svelato la data di uscita di Captain Marvel 2, ma in attesa di eventuali informazioni sull'inizio delle riprese proviamo a capire in che periodo potrebbe arrivare nelle sale.

Secondo lo scooper Charles Murphy, che in passato ha anticipato molte date della Fase 4 (prima del cambio di piani) ma che ha confermato di non avere notizie concrete sulla produzione, Blade potrebbe debuttare il 7 ottobre 2022, l'unica data ancora disponibile per quell'anno (le altre sono occupate da Thor: Love and Thunder, Black Panther e Captain Marvel 2).

In caso non dovesse arrivare nel 2022, le prossime date disponibili sarebbero il 17 febbraio, il 5 maggio, il 28 luglio e il 3 novembre del 2023, ma per capire quando arriverà dovremo attendere di sapere qualcosa in più sulla timeline del film, ricordiamo infatti che Blade dovrebbe fare parte della Fase 5.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Blade potrebbe collegarsi a Moon Knight, la serie Marvel che a meno di sorprese non debutterà su Disney+ prima del 2022.