Blade: possiamo definitivamente eleggerlo a film Marvel più maledetto di sempre?

Nei giorni scorsi Blade dei Marvel Studios è stato rimandato ancora una volta, in questo caso per via dello sciopero degli sceneggiatori WGA che sta mettendo in ginocchio Hollywood, ed è arrivato il momento di conferirgli la palma di film Marvel più maledetto di sempre.

Ebbene si, perché il recente stop subito dalla produzione - questa volta arrivato ad un passo dall'inizio delle riprese - è solo uno dei tantissimi rallentamenti subiti da Blade in tempi più o meno recenti. Ma del resto basti pensare che, nonostante sia uno dei personaggi più amati dei fumetti Marvel Comics e il film sia da sempre tra i più attesi dai fan del MCU, la fretta non è mai stata una caratteristica del progetto: basti pensare che i diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio, in mano alla New Line e Warner Bros per la trilogia originale con protagonista Wesley Snipes, sono tornati alla Disney nel lontano 2011, col reboot annunciato ufficialmente solo nel 2019.

Da allora però la strada è stata sempre in salita per il progetto: i piani originali dei Marvel Studios infatti prevedevano un inizio ufficiale dei lavori su Blade nel 2021, ma allora la produzione venne rimandata per perfezionare ulteriormente la sceneggiatura, che da quel momento è stato il vero e proprio tallone d'Achille del film: questi non meglio specificati problemi di copione infatti sono continuati per tutto il 2022, con nuove date di produzione annunciate di volta in volta e nuove date d'uscita nei cinema comunicate alla stampa e al pubblico e poi modificate o cancellate.

Nel corso del tempo, poi, anche i team creativi hanno subito grosse variazioni: se il protagonista premio Oscar Mahershala Ali è rimasto come volto del reboot di Blade, dietro le quinte ne sono successe di tutti i colori, col regista scelto originariamente Bassam Tariq che si è dimesso in favore del subentrante Yann Demange, e diversi sceneggiatori chiamati a correggere le precedenti bozze del copione o riscriverlo totalmente (almeno stando ad alcune indiscrezioni). Negli ultimi giorni, il creatore di True Detective Nic Pizzolatto è stato assunto per completare la sceneggiatura di Blade, ma appunto pochi giorni dopo lo sciopero della WGA ha messo tutto (di nuovo) in pausa.

Al momento della stesura di questo articolo, Blade ha ancora una data d'uscita fissata per il 6 settembre 2024: riuscirà a rispettarla? Tutto dipenderà da quanto andrà avanti lo sciopero, a patto che Pizzolatto riesca ad esorcizzare la maledizione della sceneggiatura. Staremo a vedere.

Per altre letture, ricordiamo che nel cast di Blade ci sarà anche Mia Goth in un ruolo non ancora divulgato.