Blade, pessime notizie per il film Marvel: il regista lascia a pochi giorni dalle riprese

Il reboot MCU di Blade uscirà nel 2023 come parte integrante della Fase 5 della saga dei Marvel Studios, ma con le riprese ai nastri di partenza il film dovrà affrontare una piccola crisi interna: il regista precedentemente annunciato Bassam Tariq, infatti, ha abbandonato la produzione.

"A causa dei continui cambiamenti nel nostro programma di produzione, Bassam ha dovuto lasciare il ruolo di regista di Blade" ha fatto la sapere la Marvel tramite una dichiarazione ufficiale pubblicata da The Hollywood Reporter. Nella nota, comunque, lo studio ha sottolineato che il rapporto con il regista è rimasto assolutamente amichevole, e che Tariq "rimarrà a bordo del progetto in qualità di produttore esecutivo. Apprezziamo il suo talento e tutto il lavoro che ha svolto fin qui per sviluppare il nuovo film di Blade."

Prima di questo annuncio, Blade era stato programmato per iniziare le riprese a novembre. Non è chiaro come o se l'addio di Bassam Tariq influenzerà in qualche modo la produzione. Secondo quanto riferito, i Marvel Studios hanno già iniziato la ricerca di un nuovo regista. "È stato un onore lavorare con il meraviglioso team della Marvel", ha detto Tariq nella sua dichiarazione. "Siamo stati in grado di mettere insieme un cast e una troupe da sogno. Non vedo l'ora di vedere che film farà il prossimo regista".

Blade è stato introdotto nell'MCU in Eternals del 2021, con un cameo vocale di Mahersala Ali nella seconda scena post-credit del film, durante la quale il personaggio ha avvicinato Dane Whitman di Kit Harington. Blade è già stato il protagonista al cinema di una famosa trilogia interpretata da Wesley Snipes.

La data d'uscita del reboot MCU di Blade è fissata per il 3 novembre 2023.