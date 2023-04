Blade, Nic Pizzolatto di True Detective lavorerà alla sceneggiatura!

Dopo un momento di stallo dovuto all'addio al progetto del regista Bassam Tariq, la produzione di Blade sembra stia per riprendere la propria marcia. Il film, che avrà per protagonista Mahershala Ali, farà parte del Marvel Cinematic Universe e ora è stato annunciato anche lo sceneggiatore che si occuperà dello script.

Come scrive The Hollywood Reporter, sarà Nic Pizzolatto, acclamato sceneggiatore di True Detective, ad occuparsi del film.

Pizzolatto interverrà sulla sceneggiatura scritta da Michael Starrbury, con la quale è già entrato in contatto nelle ultime settimana apportando qualche modifica.



Pizzolatto in Blade ritrova Mahershala Ali, che recitò da protagonista nella terza stagione di True Detective, guadagnandosi anche una candidatura agli Emmy, così come lo sceneggiatore della serie antologica HBO, pronto a tornare a lavorare per il grande schermo dopo le esperienze per I magnifici sette - che diventerà una serie remake - e The Guilty con Jake Gyllenhaal.



Nel progetto di Blade, Pizzolatto si unirà ad un team creativo capitanato dal regista Yann Demange, che ha sostituito Tariq.

È stato svelato anche il ruolo di Mia Goth in Blade; l'attrice è una delle più richieste nel panorama cinematografico internazionale ed è sicuramente un grande colpo per la produzione averla scritturata per il reboot MCU di Blade.



Ecco quando inizieranno le riprese di Blade, con protagonista Mahershala Ali.