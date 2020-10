Blade, i Marvel Studios alla ricerca di sceneggiatori per il film con Mahershala Ali?

Kevin Feige ha sorpreso tutti quando al San Diego Comic-Con del 2019 ha annunciato l'arrivo di un lungometraggio dedicato a Blade con Mahershala Ali nei panni del personaggio titolare, ma da allora non si era saputo più nulla al riguardo. Adesso, sembrerebbe che si stia muovendo qualcosa sul piano creativo...

Stando a quanto riportato in un articolo di The Hollywood Reporter, infatti, i Marvel Studios starebbero attivamente cercando la penna che si occuperà di stendere la sceneggiatura del film.

"Alcuni dei progetti correnti che gli studio stanno cercando di popolare con dei talenti di colore dietro la telecamera includono anche il film Marvel di Blade con Mahershala Ali, che sta attualmente cercando degli sceneggiatori" si legge infatti nel pezzo.

Questo non solo potrebbe significare che siamo già nelle prime fasi dello sviluppo del progetto, ma anche che Blade potrebbe non essere poi così lontano nel calendario delle release (in precedenza si ipotizzava ottobre 2022, ma il COVID ha reso sempre più improbabile una data così "vicina", specialmente visti i diversi rinvii degli altri film targati MCU).

Nel frattempo, sono stati svariati gli artisti che hanno proposto la loro candidatura per dirigere la pellicola, come il regista di John Wick David Leitch, o i filmmaker di Bad Boys: For Life Adil El Arbi e Bilall Fallah, ma staremo a vedere chi verrà scelto per raccontare la storia del cacciatore di vampiri Eric Brooks a.k.a. Blade.