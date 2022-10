Blade, Marvel mette in pausa il progetto! Destino incerto per il film con Mahershala Ali

Non è facile prendere alla sprovvista i Marvel Studios: neanche il colosso targato Disney riesce però a programmare tutto, e capita così che anche un film attesissimo come Blade debba esser messo in pausa per far fronte a delle eventualità che non erano evidentemente rientrate nei calcoli della produzione all'inizio delle operazioni.

Proprio così: il destino del film che vedrà Mahershala Ali prestare il suo volto all'amatissimo cacciatore di vampiri è attualmente incerto, con gli Studios costretti a mettere ogni operazione in pausa in seguito all'abbandono del regista Bassim Tariq avvenuto solo pochi giorni prima la data prevista per l'avvio delle riprese.

Un evento che sembrerebbe aver fatto più danni del previsto, con Marvel che non ha ancora potuto annunciare il nome del nuovo regista e che, secondo alcune voci, potrebbe addirittura vedersi costretta a riscrivere Blade da capo per adattarlo alle esigenze di chi verrà dopo Tariq. Una bella gatta da pelare, insomma, che pare stia decisamente mettendo in crisi la produzione!

Attualmente non ci sono state dichiarazioni in merito da parte dei diretti interessati: l'unica cosa certa è questo stop che sembra destinato a rallentare sensibilmente le operazioni per l'ingresso di Blade nel Marvel Cinematic Universe, e questa, per i fan, è già una notizia abbastanza cattiva.