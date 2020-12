Blade: Marvel conferma la data d'uscita, arriverà prima di Captain Marvel 2

Nel corso dell'Investor Day, tra i numerosi progetti annunciati da Kevin Feige riguardanti i Marvel Studios, si è parlato anche del nuovo adattamento di Blade il nuovo film dedicato al celebre cacciatore di vampiri che in questo reboot per il Marvel Cinematic Universe sarà interpretato dal due volte Premio Oscar Mahershala Ali.

Secondo un manuale che mostrava la timeline della programmazione dei nuovi progetti svelati nel corso dell'Investor Day della Disney, Blade è mostrato in uno slot che non reca la data d'uscita ufficiale, ma viene comunque posizionato prima dell'arrivo di Captain Marvel 2, fissato per l'11 novembre 2022. Poiché il precedente film del Marvel Cinematic Universe è Black Panther 2 programmato per l'8 luglio 2022, Blade dovrebbe approdare nelle sale in una data compresa appunto tra il luglio e il novembre 2022.

Questo vuol dire anche che nel 2022 usciranno ben cinque produzioni targate Marvel Studios, oltre ovviamente ai prodotti che arriveranno direttamente su Disney+. Decisamente un anno movimentato, anche considerando che i progetti del 2020 sono stati rinviati all'anno prossimo, ovvero Black Widow e Gli Eterni, rimandati a causa della pandemia di coronavirus.

Feige ha dichiarato che il reboot di Blade della Marvel con protagonista l'attore due volte premio Oscar "sta crescendo" e ha promesso ulteriori aggiornamenti "molto, molto presto".

Annunciato dal presidente e produttore dei Marvel Studios durante il Comic-Con di San Diego nel luglio 2019, Blade riporterà sul grande schermo il celebre cacciatore di vampiri reso popolare da Wesley Snipes nella trilogia originale firmata, dagli altri, anche da Guillermo Del Toro. Nel reboot, che sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe, Mahershala Ali sarà Eric Brooks, un vampiro per metà ancora umano che usa le sue abilità sovrumane per distruggere i non morti e proteggere l'umanità.