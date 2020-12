Blade: Mahershala Ali al posto di Wesley Snipes in questo deepfake è impressionante

Vi piacerebbe vedere Mahershala Ali, ovvero il nuovo interprete di Blade designato dai Marvel Studios per il loro universo cinematografico, al posto di Wesley Snipes nella trilogia originale sul personaggio dei fumetti? E' quanto ha fatto un utente utilizzando la tecnologia deepfake molto in voga di questi tempi dai fan per effetti e sostituzioni.

Condiviso dallo youtuber FaceToFake, questo video della durata di nove minuti inserisce Ali direttamente all'interno della trilogia su Blade già portata al cinema negli anni passati e in cui il protagonista aveva il volto di Wesley Snipes. Potete visualizzare il suggestivo video in questione in alto su questa pagina.

Annunciato dal presidente e produttore dei Marvel Studios durante il Comic-Con di San Diego nel luglio 2019, Blade riporterà sul grande schermo il celebre cacciatore di vampiri reso popolare da Wesley Snipes nella trilogia originale firmata, dagli altri, anche da Guillermo Del Toro. Nel reboot, che sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe, Mahershala Ali sarà Eric Brooks, un vampiro per metà ancora umano che usa le sue abilità sovrumane per distruggere i non morti e proteggere l'umanità.

Kevin Feige al Disney Investor Day ha affermato: "Come abbiamo annunciato al Comic-Con lo scorso anno, stiamo proseguendo nello sviluppo di Blade con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali. La trama del film sta crescendo e prometto che arriveranno nuovi annunci molto, molto presto".

Secondo quanto dichiarato in precedenza Blade dei Marvel Studios è nato da un'idea di Mahershali Ali: l'attore ha inseguito il personaggio dal 2016, quando ha interpretato Cornell "Cottonmouth" Stokes in Luke Cage per Marvel Television e Netflix.

La data d'uscita della pellicola non è ancora stata ufficialmente confermata ma dovrebbe arrivare prima di Captain Marvel 2 e dopo Black Panther 2 programmato per l'8 luglio 2022. Blade dovrebbe approdare nelle sale in una data compresa appunto tra il luglio e il novembre 2022.