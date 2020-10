Blade, Mahershala Ali su Wesley Snipes: 'Adoro come abbia reso più dark il personaggio'

Mahershala Ali non fa mistero dell'immensa ammirazione che nutre per Wesley Snipes e, soprattutto, per il lavoro svolto dall'attore su Blade: nell'avvicinarsi al personaggio l'attore ha studiato a fondo l'interpretazione del suo collega, ammettendo di essere affascinato in particolar modo dai suoi toni particolarmente dark.

"Wesley è qualcuno in cui mi riconosco, ha avuto un grosso impatto sulla mia fiducia in me stesso, mi ha spinto in un certo senso a credere nella mia forza e nelle mie capacità, quindi ho sempre cercato di prendere esempio dalle sue scelte, le sue prove mi hanno ispirato tantissimo così come quelle di tanti altri, ma le sue in particolare. Quindi volevo davvero ottenere questo ruolo, volevo affrontarlo, e poi... Amo il fatto che sia così cupo, dal punto di vista dell'atmosfera, è decisamente più dark rispetto ad altri e questo elemento mi intriga moltissimo" ha spiegato l'attore premio Oscar.

Ali ha poi spiegato quanto la sua partecipazione a Luke Cage sia stata fondamentale per fargli ottenere il ruolo: "L'idea partì dalla mia partecipazione a Luke Cage, unita alla mia enorme ammirazione nei confronti di Wesley Snipes, nei confronti di quanto le cose siano cambiate dalla sua interpretazione di Blade, di come in qualche modo ci abbia guidati verso questa nuova era di fumetti Marvel e DC".

Marvel, intanto, è alla ricerca di uno sceneggiatore per il Blade con Mahershala Ali; a breve, invece, sarà finalmente disponibile l'edizione 4K del Blade di Wesley Snipes.