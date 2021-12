Blade, Mahershala Ali sullo stress per il suo ingresso nel MCU: 'Non ci dormo la notte'

Mahershala Ali ha esordito nei panni di Blade nella scena post credits di Eternals. Nel momento in questione non lo vediamo, ma ascoltiamo la sua voce in una linea di dialogo diretta a Kit Harington. Ora, come sappiamo, Ali arriverà sui nostri schermi con un film dedicato interamente a Blade, per cui l'attore ha ammesso di star perdendo il sonno.

L'attore ha parlato del suo ingresso nel MCU al The Late Show con Stephen Colbert, dove il due volte vincitore di un Oscar ha ammesso di essere in grande tensione. Qualcosa che sicuramente non ci saremmo aspettati di sentire da un interprete del suo calibro. "Si perde davvero molto sonno per questa cosa. Stavo perdendo il sonno su questa linea [di dialogo] perché, idealmente, vuoi parlare una volta che stai girando. Il cento per cento delle volte, il mio primo giorno che sono su qualunque set, su qualunque lavoro, lo odio. Odio il suono della mia voce. Non credo [a ciò che dico]. Stai cercando di sentirti a tuo agio nei panni del personaggio, quindi dover parlare prima di filmare è stato impegnativo" ha detto Ali.

Sicuramente non è semplice essere introdotto così nel MCU, con una singola linea di dialogo, ma è un modo per stuzzicare le aspettative dei fan, che dovranno ancora attendere per vedere Mahershala Ali nei panni di Blade. Questo progetto è stato annunciato ormai due anni fa, e tutti si aspettavano di avere notizie un po' prima. Tuttavia, solo negli ultimi mesi sembra che le cose si stiano muovendo. Noi non vediamo l'ora, e voi?

Nel frattempo il vecchio Blade Wesley Snipes dà la benedizione a Mahershala Ali.