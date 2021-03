Blade con Mahershala Ali, le riprese nel 2021! Team-up con Moon Knight di Oscar Isaac?

Il sempre attentissimo The Direct ha confermato che un importante aggiornamento per Blade, l'atteso reboot cinematografico del vampiro Marvel Comics realizzato dai Marvel Studios per il franchise del Marvel Cinematic Universe.

Rimbalzando le indiscrezioni anticipate da Murphy's Multiverse e Phase Zero Podcast di ComicBook, The Direct sottoscrive che le riprese del film con Mahershala Ali inizieranno nel 2021, con Stacy Osei-Kuffour alla sceneggiatura: il film, che probabilmente non sarà Rated-R, non ha ancora un regista confermato né una data di uscita definita, anche se per mesi si è ipotizzato che i Marvel Studios potrebbero aver prenotato per lui lo slot già annunciato del 7 ottobre 2022, al momento vacante.

Tuttavia, a questo proposito, sembrerebbero esserci alcuni collegamenti con Moon Knight, la serie tv per Disney+ che avrà per protagonista Oscar Isaac (e Ethan Hawke come villain): le riprese della serie inizieranno il prossimo mese, e considerate le tempistiche è possibile che andranno a concludersi giusto in tempo per l'inizio ufficiale di quelle di Blade. È stato confermato che Moon Knight arriverà su Disney+ nel 2022, lo stesso anno ipotizzato per Blade, e come abbiamo visto i Marvel Studios hanno iniziato un dialogo continuo e serrato tra più progetti contemporaneamente, sia per il piccolo che per il grande schermo: pensiamo a WandaVision, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma anche ai futuri Ms. Marvel/Captain Marvel 2 o Armored Wars/Ironheart e Thor: Love & Thunder/Guardiani della Galassia 3.

Al contrario delle Fasi 1/3, contraddistinte da un unico grande arco narrativo denominato Infinity Saga, sembra che la Fase 4 (e possibilmente la Fase 5) sarà caratterizzata da 'run' più brevi, destinate ad esplorare i vari angoli del Marvel Cinematic Universe: Blade e Moon Knight potrebbero essere i progetti ideali per legarsi insieme nel ramo dell'occulto, un aspetto che finora il franchise di Kevin Feige ha soltanto sfiorato.

