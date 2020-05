Blade, Mahershala Ali è pronto al debutto nel MCU: la fan art che vi conquisterà

In attesa di novità sulla data di uscita di Blade, lo stand-alone che introdurrà il celebre cacciatore di vampiri nel Marvel Cinematic Universe, Mahershala Ali ha deciso di alimentare l'hype dei fan condividendo una suggestiva fan art di se stesso nei panni del personaggio.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'immagine ritrae Ali con l'iconico taglio di capelli alla Blade, gli occhiali scuri e l'immancabile spada. La fan art è stata realizzata dall'artista maxbeechcreative e ricondivisa dall'attore due volte premio Oscar sul suo profilo Instagram.

Un importante segnale di Ali nei confronti del progetto, il cui sviluppo è stato annunciato ufficialmente da Kevin Feige durante la scorsa edizione del Comic-Con ma di cui non si hanno notizie ormai da diversi mesi.

Disney ha comunicato il calendario aggiornato del MCU proprio nei giorni scorsi, rivelando la data di uscita di Captain Marvel 2 e i nuovi slot dedicati a Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder, ma per il momento l'arrivo di Blade non è ancora stato rivelato: se il film non dovesse uscire il 7 ottobre 2022 (data in cui è stato fissato Spider-Man: Un Nuovo Universo 2), rimangono disponibili gli slot del 17 febbraio, 5 maggio, 28 luglio e 3 novembre 2023.

