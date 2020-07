Blade, Mahershala Ali è pronto ad affrontare i vampiri in una nuova fan art

Anche se ci vorrà ancora del tempo prima di vedere Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Blade, i fan hanno già iniziato a immaginare come potrebbe essere il suo look da cacciatore di vampiri. Dopo la fan art condivisa dallo stesso attore qualche mese fa, risale alla scorsa settimana un'altra immagine pubblicata su Instagram.

In questo caso, come vediamo anche in calce alla news, Mahershala Ali brandisce una spada, ha una balestra sulla schiena, un crocifisso legato a una gamba e una serie di picchetti sulle braccia e sulle gambe. Manca, invece, il classico trench.

L'autore della fan art è Dalton Barrett, che nella didascalia scrive: "Non vedo l'ora di vedere Mahershala Ali nel MCU. Vi piacerebbe un design come questo?"

Nei fumetti Marvel, il vero nome di Blade è Eric Brooks, una creatura ibrida, mezzo uomo e mezzo vampiro, maestro delle arti marziali. Il suo ruolo al cinema è stato già interpretato da Wesley Snipes in tre film dal 1998 al 2004. Il reboot, di cui si sa ancora poco, secondo Kevin Feige farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Sembra che la sua uscita possa slittare anche a causa di Spider-Man: Un nuovo universo 2. Ali, dal canto suo, nel MCU vanta già un'esperienza nel ruolo di Cottonmouth in Luke Cage, e secondo i fan avrebbe meritato più spazio.