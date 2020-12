Blade, Mahershala Ali in un fan poster intriso di sangue!

I Marvel Studios stanno gettando le basi per il franchise di Blade, come confermato dal boss dello studio ad inizio mese, Kevin Feige. In questo momento la ricerca è concentrata sui registi ai quali affidare la saga mentre il protagonista ha già un volto ben definito: il due volte premio Oscar e star di Green Book, Mahershala Ali.

Nonostante si conoscano ancora pochi dettagli sul progetto, i fan non hanno di certo perso tempo e sui social sono comparse le prime fan art.

Tra questi anche un fan poster che mostra Mahershala Ali nei panni di Blade, in un manifesto dove domina il colore rosso, perfetto da associare ad un vampiro come Blade.



"Ho fatto questo show Marvel per Netflix chiamato Luke Cage. Quindi, nel fare questo show, il giorno in cui è stato presentato per la prima volta, mi sono rivolto al mio agente e ho detto 'Cosa stanno facendo con Blade?'. Perché continuavo a sentire che stavano cercando di trovare un modo per rifarlo" aveva dichiarato Ali "Ed è stato emozionante per me essere nella Marvel in tv, ma il mio obiettivo è sempre stato il cinema. Ma anche essere in grado di partecipare alla tv in un modo specifico aveva un significato tangibile. Ma il mio più grande obiettivo era quello di navigare davvero tra il cinema e la tv".



