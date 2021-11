Blade di Mahershala Ali ha già esordito nel Marvel Cinematic Universe: che succede ora?

Come rivelato dalla regista di Eternals Chloe Zhao, Blade di Mahershala Ali ha già esordito nel Marvel Cinematic Universe, anche se i fan, specialmente quelli italiani, potrebbero non esserne accorti.

La voce che si sente alla fine della seconda scena post-credit di Eternals appartiene proprio all'attore vincitore del premio Oscar, che come sappiamo interpreterà il noto cacciatore di vampiri in un film Marvel Studios attualmente in lavorazione, ma a causa del doppiaggio italiano questo 'cameo' potrebbe essere passato inosservato: ma cosa sappiamo sul prossimo misterioso lungometraggio MCU?

Blade dovrebbe uscire nel 2023 con l'inizio delle riprese previsto - secondo le indiscrezioni - per la primavera del 2022: al momento non ci sono dettagli sulla trama né sul cast, ma secondo le tempistiche delle produzioni Marvel Studios è assai probabile che il film arriverà nei cinema ad ottobre 2023, con la Disney che ha già riservato uno slot per un film Marvel senza titolo proprio in quel mese.

Il 'cameo' di Mahershala Ali in Eternals fa supporre che Blade avrà prossimamente a che fare con Dane Whitman, col personaggio interpretato da Kit Harington destinato a diventare il Cavaliere Nero. L'incontro tra i due personaggi, anche se uno di loro non è stato mostrato, sembrerebbe inoltre confermare che i Marvel Studios stiano alacremente lavorando per allestire un 'sottobosco mostruoso' all'interno del MCU, che diversificherà ulteriormente l'offerta del franchise: proprio ieri è stato annunciato che Gael Garcia Bernal sarà Licantropus nel primo speciale di Halloween dei Marvel Studios in uscita esclusiva su Disney+, mentre per il servizio di streaming on demand prossimamente uscirà la serie tv dedicata a Moon Knight.

Che le voci di corridoio sull'arrivo dei cosiddetti Midnight Sons, gli 'Avengers del sovrannaturale', abbiano più di qualche fondamento? Staremo a vedere.