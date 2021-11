Blade, Mahershala Ali sul suo 'esordio' nell'MCU: 'È stato spaventoso'

Esordire in un franchise come il Marvel Cinematic Universe può intimorire anche quando ti chiami Mahershala Ali e alle spalle hai ormai un po' di anni di esperienza in grosse produzioni: a parlarne è stato proprio l'attore, che prima dell'uscita del suo Blade ha già, in un certo senso, fatto il suo debutto nella saga.

La star di Green Book ha infatti preso parte a Gli Eterni nel corso di una delle scene post-credit, durante la quale sentiamo però soltanto la sua voce (a rivelare l'identità del misterioso personaggio fuori campo è stata la stessa Chloe Zhao): ma che ricordo porterà con sé Mahershala Ali di questa sua prima esperienza nell'MCU?

"È stato spaventoso. Perché, sai, devi parlare prima che venga girata la scena. Sto molto attento ai particolari per quanto riguarda le mie scelte, come molti attori, e quindi dover fare delle scelte così presto, anche relativamente alla sola voce, mi ha messo un sacco di ansia. Ma ha fatto sì che questo lavoro sembrasse più reale. È tipo: 'Ok, sta accadendo davvero', ed è davvero eccitante" sono state le parole dell'attore di True Detective.

E voi, avevate riconosciuto la voce di Mahershala Ali? Fatecelo sapere nei commenti, ovviamente nel caso in cui abbiate visto il film di Chloe Zhao in lingua originale! Secondo il regista Bassam Tariq, comunque, Blade omaggerà la trilogia con Wesley Snipes.