Blade con Mahershala Ali sarà collegato alla serie Disney+ Moon Knight

Sono poche anzi pochissime le cose che sappiamo ad oggi sia di Blade che di Moon Knight, prossimi progetti dei Marvel Studios che arriveranno nel corso della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Da oggi però forse sappiamo qualcosa in più: secondo un rumor, infatti, il film con il due volte premio Oscar Mahershala Ali e la mini-serie televisiva per Disney+ saranno collegate.

Il come non è dato conoscerlo al momento, ma per l'insider Daniel Richtman la "strategia" adottata sarà simile a quella che legherà insieme WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Loki, progetti che i Marvel Studios invece pubblicheranno nel 2021 nel corso della Fase 4 del MCU.

Di Blade l'unica cosa che sappiamo al momento è l'identità del suo protagonista, mentre Moon Knight sta assemblando i suoi ranghi proprio in queste settimane, quindi rimanete sintonizzati per prossimi eventuali aggiornamenti. Nessuno dei due progetti ha una data di uscita già stabilita, ma trattandosi di due capitoli della Fase 5 ha senso che in qualche modo siano connessi, dato che entrambi hanno per protagonista un personaggio "oscuro" della Casa delle Idee.

Tra l'altro, insieme a Ghost Rider, Doctor Strange e ad altri personaggi "mistici", i due hanno fatto parte del team noto come Figli della Mezzanotte, specializzato nella caccia ai demoni e altre mostruosità paranormali: chissà che Kevin Feige non abbia dei piani in tal senso.

Cosa ne pensate di questo eventuale collegamento tra Moon Knight e Blade? Discutiamone nei commenti.