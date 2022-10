Blade, Mahershala Ali è ancora coinvolto nel progetto? Arrivano nuove indiscrezioni

Dopo le recenti dipartite del team creativo dal progetto, Blade è stato messo in pausa dai Marvel Studios e successivamente rinviato di quasi un anno, dal 3 novembre 2023 al 6 settembre 2024.

Ma nonostante tutte le pessime notizie arrivate dal dietro le quinte del film, incluse quelle secondo cui la storia di Blade starebbe scontentando tutti quanti, Slashfilm riferisce che Mahershala Ali è ancora coinvolto nel progetto. Secondo il sito, l'attore premio Oscar sta giocando un ruolo chiave nel riscrivere la storia di Blade, dato che, da contratto, ha il potere di richiedere riscritture del copione durante la pausa presa dalla pre-produzione.

La sceneggiatura di Blade è in fase di ristesura dalla penna di Beau DeMayo, sceneggiatore che ha già lavorato alla serie Disney Plus Moon Knight e che ha preso parte allo sviluppo della serie tv animata X-Men '97, il revival di X-Men: The Animated Series per il servizio di streaming. Ricordiamo comunque che Blade non è stato l'unico film della saga ad essere rinviato dai Marvel Studios: insieme a lui sono slittati anche Deadpool 3, Fantastic Four e Avengers: Secret Wars.

A questo proposito, vi proponiamo il nuovo calendario delle uscite Marvel, aggiornato con tutte le nuove date d'uscita comunicate questa settimana: quale film (o serie tv) attendente di più? Ditecelo nella sezione dei commenti.